PSG : Mbappé, Macron, Qatar...Riolo se lâche !

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, Emmanuel Macron recevait plusieurs invités de taille au palais de l’Élysée. Parmi eux, l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani ou encore la star du PSG Kylian Mbappé. Une rencontre qui n’était pas liée au futur départ de la star parisienne vers le Real Madrid. De son côté, Daniel Riolo s’est lâché sur cette soirée de gala.

Invité à l’Élysée afin d’assister à un dîner où étaient présents Emmanuel Macron, Tamim ben Hamad Al Thani, Nasser Al-Khelaïfi, ou encore Nicolas Sarkozy, Kylian Mbappé a rapidement provoquer une vague d’inquiétude au sein des supporters du Real Madrid, qui ont craint que le Français ne change d’avis lors de cette soirée, et décide de prolonger au PSG.

PSG : Invité par Macron, Mbappé se lâche sur son avenir https://t.co/r9yWeIMRob pic.twitter.com/eFzQr95ECN — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Le dîner organisé à l’Élysée pour négocier les droits TV de la Ligue 1 ?

Mais comme confirmé par plusieurs sources, la raison de la venue de Kylian Mbappé n’était en aucun cas liée à son avenir footballistique. D’un autre côté, certains comme Daniel Riolo se sont amusés de la présence de Vincent Labrune, président de la LFP, dans une période marquée par la négociation des droits TV de la Ligue 1. L’éditorialiste de RMC a ainsi ironisé sur X , affirmant que l’une des questions de ce dîner avait justement été la négociation des droits TV du championnat de France, sous couvert d’un dîner d’État.

« Non le foot français ne sera pas sauvé par le Qatar »