PSG : Mbappé lui met un vent en direct !

Thomas Bourseau

Très attendu dimanche soir pour le traditionnel PSG – OM, Kylian Mbappé n’a pas prit part à l’intégralité de la fête parisienne en raison d’une blessure (4-0). Après le match, Thibault Le Rol a enclenché l’opération pêche aux informations auprès de Mbappé en personne en direct sur Prime Video Sport, en vain. De quoi offrir une séquence cocasse aux abonnés. Explications.

Kylian Mbappé n’a pas vécu le meilleur Classique de sa carrière face à l’OM dimanche soir. Certes, ses coéquipiers du PSG se sont chargés de surclasser les Marseillais (4-0), mais le champion du monde tricolore a dû les quitter dès la 30ème minute de jeu en raison d’une gêne à la cheville suite à un contact avec Leonardo Balerdi.

Blessé, Mbappé snobe en direct le journaliste de Prime Video

Après la rencontre, Kylian Mbappé a été filmé par les caméras de Prime Video Sport sur la pelouse du Parc des princes en pleine pose avec son petit frère Ethan et un groupe pour une photo. L’occasion pour le journaliste Thibault Le Rol de tenter de récolter une réaction de la part de Kylian Mbappé, sans succès.

🤣 On termine la soirée avec cette courageuse tentative d'interview de @ThibaultLeRol auprès de Kylian Mbappé ! #PSGOM pic.twitter.com/8cYfn7qH0o — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 24, 2023

«Je vais tenter de montrer mon micro à Kylian, on sait jamais»