PSG : Mbappé lâche une réponse pour l’été prochain

Kylian Mbappé ne s'en cache pas. A l'image d'Antoine Dupont, qui a décidé de se lancer dans l'aventure Rugby à 7, le joueur du PSG souhaite participer aux Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront cet été. Mais l'international français sait aussi qu'il n'aura pas le dernier mot dans ce dossier.

L'année 2024 promet d'être excitante pour Kylian Mbappé. En fin de contrat, le joueur du PSG espère ramener la Ligue des champions à Paris. Il a aussi des objectifs élevés avec l'équipe de France. Finaliste du dernier Mondial, Mbappé compte prendre sa revanche à l'Euro.

Mbappé a confiance en l'équipe de France

« Nous sommes l’une des équipes les plus attendues de cette compétition et nous sommes prêts et sereins. Nous avons fait de très bonnes qualifications et notre objectif est de gagner. La dynamique à la fois sportive et humaine du groupe est top. Nous avons perdu de grands champions cette année, des joueurs extrêmement importants comme Hugo [Lloris] ou Raphaël [Varane] mais le groupe n’a finalement pas été impacté. Ça démontre une réelle cohésion et une capacité d’adaptation » a lâché Mbappé dans un entretien à GQ . Mais ce n'est pas tout puisque Mbappé souhaite aussi participer aux Jeux Olympiques à Paris. Mais étant donné que cette compétition ne figure pas dans le calendrier FIFA, Mbappé va devoir obtenir une dérogation de son employeur.

« J’irais avec grand plaisir, mais... »