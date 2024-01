PSG : Luis Enrique a pris une décision pour cette recrue

Amadou Diawara

Depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre, Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé. Pas vraiment convaincu par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le coach du PSG préfère désormais utiliser son numéro 7 à la pointe de son attaque. D'ailleurs, Luis Enrique ne compterait plus du tout utiliser l'ancien pensionnaire de l'Eintracht Francfort dans l'axe.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté deux nouveaux buteurs pour permettre à Kylian Mbappé de retrouver l'aile gauche, son poste de prédilection : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Toutefois, Luis Enrique n'est pas satisfait par les performances de ses deux numéro 9 depuis le début de la saison. A tel point qu'il a décidé de recentrer Kylian Mbappé depuis la fin de PSG-Newcastle le 28 novembre, reléguant ainsi Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au rang de remplaçants.

Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé

Grâce à sa polyvalence, Randal Kolo Muani a pu avoir du temps de jeu depuis le déplacement au Havre (le match suivant PSG-Newcastle), et ce, sur les ailes. Luis Enrique ne comptant plus le faire jouer en tant qu'avant-centre.

Luis Enrique ne considère plus Kolo Muani comme un avant-centre