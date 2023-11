PSG : Mbappé lâche une réponse au tacle de Luis Enrique

Alexis Brunet

Après le match face à Reims, Luis Enrique avait demandé à Kylian Mbappé d'en faire encore plus, malgré son triplé. L'Espagnol voulait que l'attaquant du PSG soit encore plus présent dans le jeu de son équipe. Le champion du monde n'a pas été blessé par cette remarque de son entraîneur. Au contraire, il raffole de cette exigence qui le pousse à toujours se surpasser.

Face à Gibraltar, ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit trois buts avec l'Équipe de France. Le champion du monde reste donc sur deux triplés consécutifs, puisqu'il avait déjà réalisé pareille performance, lors du dernier match de championnat du PSG, face à Reims.

Luis Enrique avait taclé Mbappé

Après la rencontre face à Reims, et malgré donc son triplé, Kylian Mbappé n'avait pas été épargné par Luis Enrique en conférence de presse. « On connaît sa valeur, mais il peut mieux faire, je lui en demande encore plus. C'est un joueur du top mondial mais il a encore une marge de progression, je lui demande de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il peut encore progresser. »

Mbappé répond à Luis Enrique