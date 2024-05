PSG : Mbappé lâche une bombe, une légende vide son sac

Alexis Brunet

Vendredi soir, peu avant 20 heures, Kylian Mbappé a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans cette dernière, il annonce officiellement qu'il va quitter le PSG à l'issue de la saison. Cette décision a provoqué une certaine tristesse chez certains supporters du club de la capitale, à commencer par la légende parisienne, Pedro Miguel Pauleta.

Il faudra s'y faire, on ne verra bientôt plus Kylian Mbappé évoluer avec le maillot du PSG. Alors que sa décision était connue de tous depuis plusieurs semaines, le Français l'a rendue officielle ce vendredi. Par le biais d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant a affirmé qu'il allait quitter le club de la capitale à l'issue de la saison.

Pauleta est triste du départ de Mbappé

Certains supporters du PSG sont très tristes du départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. C'est notamment le cas de Pedro Miguel Pauleta, qui s'est exprimé au micro de RMC . L'ancienne légende du club de la capitale a toutefois affirmé qu'il fallait respecter le choix du champion du monde. « J’ai ressenti de la tristesse. En tant que supporteur du PSG et qui aime le foot, bien sûr que je suis triste, mais c’est comme ça. Kylian fait partie de l’histoire du PSG. C’est un phénomène, un joueur qui a marqué le club. Mais le football, c’est comme ça, le club continue. Le PSG a déjà eu des grands joueurs qui sont partis. C’est vrai que qu’un joueur comme Kylian, c’est bien de l’avoir dans ton équipe. Il a choisi de partir, on doit tous respecter sa décision. J’espère qu’il terminera bien les trois matchs qui restent d’ici à la fin de la saison. Bien sûr que je suis triste, c’est un phénomène et quelqu’un que j’apprécie beaucoup. »

Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid

Kylian Mbappé a donc annoncé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison, mais il n'a pas révélé l'identité de son prochain club. Toutefois, il n'y a pas trop de suspense, car l'attaquant devrait rejoindre le Real Madrid, sauf revirement de situation.