PSG - Mbappé : Il annonce la fin en direct

Totalement passé à côté de son rendez-vous mercredi soir face au FC Barcelone, Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Certains supposent que la méforme de l'attaquant français est liée à un manque d'envie dû au fait de son départ dans les prochaines semaines. David Douillet est partisan de cette théorie, lui qui estime que plus rien ne rattache Mbappé au PSG désormais.

La fin est proche entre Kylian Mbappé et le PSG. Dans quelques semaines, l'attaquant parisien va définitivement quitter le club de la capitale 7 ans plus tard. D'habitude pas perturbé lorsqu'il s'agit de prendre une décision pour son avenir, Mbappé semble touché cette fois-ci puisqu'il enchaine les mauvais matchs. Transparent contre le FC Barcelone mercredi, le capitaine des Bleus est passé à côté du rendez-vous le plus important de la saison, sans doute par manque d'envie et parce qu'il a la tête ailleurs.

Neymar - PSG : Le ras-le-bol de Luis Enrique ! https://t.co/oAh3FR5cGp pic.twitter.com/YiAVUM32Fm — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«C’est devenu un joueur lambda»

« Il a déjà la tête à la fenêtre et j’ai le sentiment que le PSG l’a aussi déjà lâché. Dans ces conditions, se motiver n’est pas simple. Normalement on construit l’équipe autour du meilleur joueur et ce n’est plus le cas, c’est devenu un joueur lambda », a pointé du doigt David Douillet en direct dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi avant d'annoncer la fin de l'histoire entre Mbappé et le PSG.

«Plus rien ne le rattache au PSG»