PSG : Mbappé frustré, la grande révélation 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a toujours manqué le coche en Ligue des champions et a décidé de rejoindre le maître en la matière à l’été 2024 : le Real Madrid tout juste vainqueur de la compétition. Ironie du sort, le Paris Saint-Germain a célébré son premier titre en C1 sans Mbappé lorsque ce dernier a dû se contenter de deux trophées mineurs. Une frustration évidente chez le capitaine des Bleus.

Kylian Mbappé, à bientôt 27 ans, n’a pas encore remporté le Ballon d’or qui n’a cessé de lui être promis depuis ses débuts flamboyants en professionnels à l’AS Monaco en 2016. Depuis, il est devenu champion du monde, meilleur buteur de l’histoire du PSG et capitaine de l’équipe de France. Mais tous ces accomplissements ne lui ont permis d’arracher « qu’une » quatrième et troisième place au classement du Ballon d’or en 2018 et 2023.

Le PSG champion d’Europe, chou blanc pour Mbappé Chassant un sacre en Ligue des champions depuis plusieurs années avec une finale perdue en 2020 pendant le Final 8 contre le Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid à l’intersaison 2024… soit quelques mois seulement avant la première victoire finale du PSG en Ligue des champions en 55 ans d’histoire. Selon L’Équipe, le nouveau numéro 10 du Real Madrid depuis le départ de Luka Modric serait quelque peu frustré.