PSG : Mbappé fait tomber un record, il lui lance un challenge fou

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et les constats sont les mêmes : Kylian Mbappé est un talent hors norme et il l’a une nouvelle fois prouvé à la Coupe du monde avec l’équipe de France et grâce au record de buts battu d’Edinson Cavani au PSG. Pour Thierry Henry, un tout autre record l’attend : celui de Just Fontaine. Explications.

Kylian Mbappé ne cesse d’écrire son histoire que ce soit au PSG ou en équipe de France. Au Mondial du Qatar, Mbappé est parvenu à inscrire un triplé en finale, une première depuis Pelé, et a été élu meilleur buteur du tournoi avec ses 8 réalisations. Et ce n’était que le début. Mbappé est un mort de faim et ne s’est pas laissé abattre par la défaite des Bleus en finale face à l’Argentine de son compère d’attaque du PSG Lionel Messi.

Pour Galtier, «Mbappé est le meilleur attaquant du monde»

Samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit son 201ème but avec le Paris Saint-Germain, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du club devant Edinson Cavani. Après la victoire du PSG face au FC Nantes au Parc des princes (4-2), son entraîneur Christophe Galtier n’a pas mâché ses mots sur le joueur qu’est devenu Mbappé au micro de Canal+ . « Les 201 buts de Kylian Mbappé ? C’est le meilleur attaquant au monde. On a rapidement vu qu’il était obnubilé par ce but là. Évidemment qu’il écrit une grande page de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il écrit une grande page du football français, et du football international parce qu’il est à mes yeux le plus grand attaquant au monde. On est évidemment heureux de l’avoir à Paris, et on est heureux de l’avoir dans notre championnat ».

Le PSG tremble après le record de Mbappé, l’avertissement est lancé https://t.co/looLjlbT3a pic.twitter.com/W0WLY2Chu1 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Henry voit bien Mbappé battre le record de Fontaine