Incroyable, Mbappé ne fait pas l’unanimité !

Kylian Mbappé a marqué face à Nantes hier soir son 201ème but sous les couleurs du PSG. Un total qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et qui le place assez haut parmi les légendes du club. Toutefois, certains anciens Parisiens se montrent mesurés quand il s'agit de commenter les performances du numéro 7 parisien.

Que faut-il de plus à Kylian Mbappé pour être le plus grand joueur de l'histoire du PSG ? Evidemment, cette qualification est subjective, avec la sensibilité de chacun. Si pour beaucoup d'anciens illustres du PSG, Kylian Mbappé est le plus grand, d'autres sont plus mesurés.

« La Ligue 1 est d'un niveau inférieur »

Dans les colonnes de L'Équipe , Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG estime que Ronaldinho est plus haut que Mbappé dans la hiérarchie des meilleurs joueurs passés par le PSG car il a réussi a être le meilleur dans un autre championnat que celui de Ligue 1 : « Il est déjà tout en haut avec les plus grands, Dahleb, Susic, Weah ou Ronaldinho, mais il doit devenir le numéro 1. Lors de sa première saison (2001-2002), Ronnie était exceptionnel, c'était impressionnant. Mbappé est bien accompagné pour s'imposer sur la durée comme le meilleur du monde. Après, il y a le niveau du Championnat. Il faut être très fort pour être attaquant en Angleterre et en Espagne. La L1 est d'un niveau inférieur. Quand il joue sur ses qualités, la vitesse, les appels dans l'espace et la finition devant le but, il est le meilleur. »

« Difficile d'affirmer qu'il est déjà le plus grand »