PSG : Mbappé est dans le dur, cet ancien de l'OM annonce du lourd

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé peine à évoluer à son plus haut niveau avec le PSG. Si le numéro 7 parisien était discret lors de la finale de la Coupe de France contre l'OL, Habib Beye estime tout de même qu'il réalisera un très grand Euro avec les Bleus cet été.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En effet, l'attaquant de 25 ans a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Toutefois, sur le plan individuel, l'ancien de l'AS Monaco n'a pas vraiment terminé en beauté au PSG. En effet, Kylian Mbappé n'était pas au top de sa forme lors des derniers matchs du club de la capitale, notamment durant la finale de la Coupe de France contre l'OL. Malgré tout, Habib Beye est confiant pour Kylian Mbappé avant l'Euro en Allemagne.

«La motivation va être énorme pour lui »

« Mbappé a été invisible contre l'OL. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Mbappé avant l'Euro ? Je trouve que le mot invisible ne correspond pas forcément à la performance de Mbappé. On attend de l'exceptionnel de Kylian Mbappé. Ces derniers temps, on l'a moins eu, mais je pense que pour l'Euro, la motivation va être énorme pour lui et je pense que jouer pour son pays et surtout gagner des titres avec son pays, c'est très important » , a confié Habib Beye, présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.

«L'aura sera encore plus importante avec un trophée»