PSG : Mbappé annonce du lourd avant son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi dernier, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en allant s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Et la star parisienne, qui a déjà acté son départ en fin de contrat à l'issue de la saison, affiche les grandes ambitions de son équipe pour la suite de cette campagne européenne.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG l'été prochain, et la belle histoire d'amour entre le capitaine de l'équipe de France et le club francilien arrive donc bientôt à son terme, après sept ans de collaboration. Mbappé devrait, sans nul doute, prendre la direction du Real Madrid alors qu'il arrive en fin de contrat avec le PSG. Mais en attendant de boucler son transfert, l'attaquant de 25 ans aura à coeur de faire une belle campagne en Ligue des Champions, avec une qualification pour les quarts de finale actée mardi dernier après ce succès sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1, victoire 2-0 à l'aller au Parc des Princes).

« Tout le monde en veut plus »

Interrogé sur la chaîne Youtube officielle du PSG, Kylian Mbappé annonce du lourd pour la suite de cette campagne en Ligue des Champions : « On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quarts de finale après deux années où nous avons échoué en huitièmes. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe. On en veut plus. Que ce soit moi, ou l’équipe. Tout le monde en veut plus », assure le capitaine de l'équipe de France.

« On peut faire quelque chose de spécial »