Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino met fin à la polémique avec Messi !

Publié le 22 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a réglé l'affaire Messi en justifiant son remplacement contre l'OL.

Alors que le remplacement de Lionel Messi contre l'OL n'a cessé d'être commenté, le PSG a publié un communiqué assurant que « Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures . » Par conséquent, Mauricio Pochettino avait décidé de faire son remplacement par précaution, ce qu'il confirme en conférence de presse.

Les vérités de Pochettino