PSG : Mauricio Pochettino a une nouvelle énorme arme de poids !

Publié le 26 septembre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le fait que les milieux du PSG marquent peu a toujours été pointé du doigt ces dernières années, la donne est en train d’évoluer en ce début de saison.

Depuis des années, de nombreux observateurs regrettent le fait que les milieux du PSG ne marquent pas suffisamment et ne tentent pas assez leur chance, que ce soit de loin ou dans la surface. Marco Verratti est l’incarnation de ce reproche, à tel point que beaucoup rigolent lorsque l’Italien inscrit un but. Cela enlevait pourtant une corde à l’arc offensif du PSG ces dernières années, et c’est pourquoi la signature de Paul Pogba aurait été bienvenue cet été, lui qui est capable de décocher de belle frappe de loin et qui sait marquer.

Sept buts inscrits par Idrissa Gueye et Ander Herrera