PSG : «Marre de voir les mêmes têtes», il claque la porte !

Lors d'un long entretien accordé à la journaliste Anne-Laure Bonnet, Clément Chantôme a fait le bilan de ses années parisiennes. Arrivé durant l'adolescence au PSG, le milieu de terrain avait finalement mis un terme à son parcours en 2015 en raison de son faible temps de jeu, mais aussi de son envie de découvrir autre chose.

Arrivé au PSG durant l’adolescence, Clément Chantôme n’a quitté la capitale qu’en 2015. Pourtant, le milieu de terrain était proche d’un départ à Arsenal sept ans plus tôt. Alors entraîneur des Gunners, Arsène Wenger avait noué des liens avec le joueur. « J’ai eu pas mal de propositions, j’ai même eu à Arsenal qui était insistant, j’avais rencontré Wenger. Et c’est Sébastien Bazin (l'un des dirigeants du PSG ndlr) qui a dit non. Du coup, on a négocié, j’ai prolongé mon contrat, grâce à ça j’ai bien prolongé. Dans ma tête, j’étais presque parti » a-t-il déclaré pour PSG Originals. Par la suite, il prolongera encore une fois son contrat jusqu’à son départ en 2015.

« Je me suis fait torpiller de partout »

Face à la journaliste Anne-Laure Bonnet, l’ancien milieu de terrain a expliqué son départ du PSG. « J’avais fait le tour, je me suis fait torpiller de partout. Ils n’ont pas compris. Mais des gens que je voyais depuis quinze ans, à un moment, j’avais marre de voir les mêmes têtes chaque matin. Mais ce n’est pas contre eux, il fallait un autre truc » a confié Chantôme.

Un départ pour se relancer ?

Parti aux Girondins de Bordeaux, il avait reçu l’aide de Laurent Blanc, son entraîneur de l’époque. « Laurent Blanc l’a bien compris et il m’a aidé. A un moment, c’est cool de s’entraîner avec de grands joueurs, mais rester assis sur un banc, ce n’est pas ce qui te fait vibrer. Il faut être juste et si je n’ai pas la place au PSG, il faut partir » a-t-il déclaré.