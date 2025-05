PSG : Une star s’en va, la triste fin

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que mouvementée, Marie-Antoinette Katoto va quitter le PSG à l'issue de son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. Et la fin de l'aventure entre l'attaquante française et son club formateur est assez triste puisque la buteuse est notamment restée sur le banc lors de la victoire contre le PFC (3-0) qu'elle n'a pas célébrée avec ses coéquipières.

Formée au PSG, Marie-Antoinette Katoto avait tout pour faire une carrière entière à Paris et devenir une légende du club de la capitale. Mais cette histoire ne verra jamais le jour. Et pour cause, à l'issue d'une saison plus que mouvementée en coulisses, l'attaquante de l'équipe de France va quitter le PSG dans les prochaines semaines alors que son contrat arrive à échéance.

Katoto, une fin amère

Et comme le révèle L'EQUIPE, la fin de l'aventure entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto prend des tournures de fiasco. La star parisienne est effectivement restée sur le banc de la victoire de son équipe contre le Paris FC (3-0) en demi-finales des play-offs. Katoto n'a même pas célébré cette qualification pour la finale avec ses coéquipières. Visiblement remontée, doudoune fermée jusqu'aux yeux, la buteuse ne s'est même pas échauffée, ce qui en dit long sur sa situation actuelle au PSG. D'ailleurs, Marie-Antoinette Katoto pourrait également être absente pour la finale contre l'OL vendredi.

«Je trouve ça dommage»

Une situation qui attriste Patrice Lair qui a eu sous ses ordres Marie-Antoinette Katoto au PSG entre 2016 et 2018. « Ça m'a gêné de la voir emmitouflée dans sa parka. Je trouve ça dommage car, pour moi, elle est un atout considérable pour son équipe », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE. Katoto devrait très probablement s'engager avec l'OL dans les jours à venir où elle remplacerait notamment Eugénie Le Sommer qui a annoncé son départ avec 15 saisons à Lyon.