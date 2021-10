Foot - PSG

PSG - Malaise : Wanda Nara, séparation… Cette terrible annonce sur Mauro Icardi !

Publié le 17 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Wanda Nara a annoncé sa rupture avec Mauro Icardi ce samedi soir, le joueur du PSG serait particulièrement affecté.

Après plus de sept ans d’idylle, l’histoire d’amour entre Mauro Icardi et Wanda Nara a brutalement pris fin au cours des dernières heures. En effet, la désormais ex-compagne et agent de l’attaquant du PSG a annoncé sa rupture avec l’ancien joueur de l’Inter sur les réseaux sociaux ce samedi. La cause serait un adultère de la part de Mauro Icardi, Wanda Nara ayant désigné, pour reprendre ses mots, une « salope » qui serait à l’origine de cette situation.

Mauro Icardi absent de l’entrainement à la suite de sa rupture