PSG - Malaise : Tuchel est interpellé par un entraîneur de L1 pour Mbappé !

Publié le 6 mars 2020 à 18h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'avait pas manqué d'afficher son agacement lors de son remplacement contre Montpellier, Thierry Laurey commente cette situation.

L'image n'avait pas manqué de faire parler. Lors de la réception de Montpellier, Thomas Tuchel avait décidé de faire sortir Kylian Mbappé afin de le ménager, la victoire étant acquise. Mais cela n'avait pas plu à l'attaquant français qui s'était accroché avec son entraîneur, mécontent du comportement de son joueur. Si la situation s'est apaisée, Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, est revenu sur cet épisode alors le PSG se déplacera en Alsace samedi à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1.

«Un joyau ça se protège»