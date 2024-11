PSG : «C’est difficile pu***n», un joueur de Luis Enrique craque !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation délicate. En raison de ses trois défaites en cinq matchs de saison régulière de Ligue des champions, le club parisien est menacé de manquer la phase à élimination directe de C1. Après le revers concédé à Munich contre le Bayern mardi soir, Vitinha n’a pas mâché ses mots.

Le PSG n’y arrive pas en Ligue des champions. Depuis son entrée en lice le 18 septembre dernier et une victoire poussive face à Gérone (1-0), le demi-finaliste de la dernière édition n’a plus remporté le moindre match depuis. S’en sont suivis une défaite contre Arsenal (2-0), un nul contre le PSV Eindhoven (1-1), une autre défaite face à l’Atletico de Madrid (2-1) ainsi qu’une nouvelle contre-performance sur la pelouse du Bayern Munich (0-1).

A compter de la 57ème minute de jeu, le PSG a été réduit à 10 joueurs en raison du second carton jaune écopé de la part d’Ousmane Dembélé. De quoi compliquer la tâche des hommes de Luis Enrique qui n’ont pas pu éviter la défaite malgré les efforts fournis. Au micro de Canal+, Vitinha n’a pas pu dissimuler sa déception.

« C’est difficile pu***n de parler. On a tout donné. On sort avec l'impression que le match est différent avec le carton rouge. Jouer le Bayern avec un joueur en moins c'est difficile ».

«Il reste trois matchs, il faut les gagner. On va tout faire pour»

Dans des propos relayés par RMC Sport, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne jette pas tout à fait l’éponge.

« En première période, il y a eu un vrai pressing des deux équipes, c'était difficile à jouer. Ils se sont créés plus d'occasions. Le but vient d'un corner. On a une très bonne équipe, on peut battre et jouer contre les meilleures équipes. On n'a pas de chance dans cette Ligue des champions. La situation est difficile. Il reste trois matchs, il faut les gagner. On va tout faire pour ».