PSG - Malaise : Privé de Neymar et Mbappé, Tuchel dévoile son plan de jeu !

Publié le 3 novembre 2020 à 19h30 par T.M.

Ce mercredi, le PSG a à nouveau rendez-vous avec la Ligue des Champions avec un déplacement à Leipzig. Alors que Thomas Tuchel devra faire sans Neymar et Kyliab Mbappé pour cette rencontre, l’entraîneur parisien a fait le point.

Compte tenu du contexte actuel, le calendrier est surchargé. Un enchainement des matchs qui faisait redouter à certains de nombreuses blessures. Et du côté du PSG, le pire est en train de se produire. En effet, depuis le début de la saison, Thomas Tuchel doit composer avec plusieurs absences et cela sera à nouveau le cas ce mercredi pour affronter Leipzig en Ligue des Champions. Mais cette fois, l’Allemand devra faire sans ses deux stars : Neymar et Kylian Mbappé. Sorti su blessure face à Basaksehir la semaine dernière, le Brésilien ne devrait revenir qu’après la trêve internationale. Pour ce qui est du Français, le PSG y a cru jusqu’au bout, mais touché contre le FC Nantes, il ne pouvait pas tenir sa place ce mercredi. « Il est malheureusement dans une zone de risque, comme me l'a dit le médecin, donc ça veut dire qu'il ne peut pas jouer demain. On ne peut pas prendre de risque. On doit trouver des solutions sans Kylian », a d’ailleurs expliqué Tuchel en conférence de presse ce mercredi.

« Il faudra faire des efforts supplémentaires en tant qu'équipe »