PSG - Malaise : Pochettino entre dans le dur avec ce dossier sensible…

Publié le 16 septembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma cet été au PSG, Mauricio Pochettino va donc avoir un choix épineux à faire au poste de gardien avec deux profils de calibre international. Et ce dossier devrait inexorablement entraîner des tensions en interne, notamment chez Keylor Navas…

Une question se pose en boucle depuis cet été, surtout après le sacre de l’Italie à l’Euro au cours duquel Gianluigi Donnarumma a été sacré meilleur joueur du tournoi : quel statut aura le gardien italien au PSG ? Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, le protégé de Mino Raiola a finalement choisi le club parisien pour continuer sa carrière, et ce malgré la présence de Keylor Navas qui est irréprochable depuis deux ans et a même récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Mercredi soir, pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions (1-1), Navas était d’ailleurs titularisé par Mauricio Pochettino, laissant une nouvelle fois Donnarumma sur le banc. Mais la tension est tout même palpable autour des gardiens…

Navas est remonté

En effet, comme l’a révélé L’Equipe, Keylor Navas serait considérablement agacé par le recrutement de Gianluigi Donnarumma cet été au PSG, et ce même s’il semble conserver pour le moment son statut de titulaire indiscutable. Et paradoxalement, de son côté, Donnarumma est relativement serein quant à cette situation et porte en estime son partenaire et concurrent du PSG. Preuve en est, L’Equipe a révélé que l’ancien joueur du Milan AC aurait refusé de partir en prêt après son arrivée au club, bien déterminé à s’intégrer au mieux au PSG même s’il se retrouve concurrence directe avec Navas. Reste à savoir quelle sera l’évolution de la situation à moyen terme, mais une chose est sûre, Mauricio Pochettino a toutes les cartes en main et il le fait savoir.

« Tout est possible »