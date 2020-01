Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès revient sur le calvaire de Ben Arfa au PSG !

Publié le 29 janvier 2020 à 23h45 par La rédaction

Aujourd’hui à Valladolid, Hatem Ben Arfa a vécu une période compliquée lorsqu’il est passé au PSG entre 2016 et 2018. Pierre Ménès est revenu sur cette épreuve pour le milieu offensif.

Hatem Ben Arfa fait de nouveau parler de lui en ce moment. Après 6 mois d’inactivité, l’ancien joueur du PSG retrouvera les terrains avec Valladolid, actuel 16ème de Liga. Si Hatem Ben Arfa n’a pas toujours fait les meilleurs choix de carrière, son passage PSG s’est avéré être un échec total. Pierre Ménès est d'ailleurs revenu sur le calvaire qu’a vécu le Français lors de son passage au sein du club de la capitale, où il a été mis au placard durant de longs mois...

« C’est un gâchis, mais tout n’est pas de sa faute »