PSG - Malaise : OM, remplacement… Angel Di Maria met les choses au point !

Publié le 30 octobre 2021 à 20h45 par T.M.

Sorti en cours de match face à l’OM, Angel Di Maria n’était pas très content de céder sa place. Un événement sur lequel est revenu l’Argentin.

Au PSG, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé attirent bien évidemment tous les regards. Et dans cette hiérarchie des attaquants, Angel Di Maria est aujourd’hui le numéro 4, alors forcément, quand il faut faire des choix, c’est souvent l’Argentin qui en fait les frais. Cela a notamment été le cas la semaine dernière lors du Classique face à l’OM. Suite à l’exclusion d’Achraf Hakimi, Mauricio Pochettino avait décidé de sortir Di Maria, bien qu’il faisait un bon match, pour réorganiser son équipe, laissant au passage la MNM sur le terrain.

« C’est normal »