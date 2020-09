Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé au cœur d'une polémique en Ligue 1 ?

Publié le 19 septembre 2020 à 11h30 par A.M. mis à jour le 19 septembre 2020 à 11h47

Testé positif au Covid-19 le lundi 7 septembre, Kylian Mbappé devrait toutefois être disponible dimanche lors du déplacement à Nice. Une situation qui agace les Aiglons. Mais la Ligue se défend et assure n'avoir accordé aucun passe-droit.

Enfin une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Privé de nombreux joueurs à cause du Covid, des suspensions et des blessures, le technicien allemand devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour le déplacement à Nice dimanche. Et pourtant, alors qu'il a été testé positif au Covid-19 le 7 septembre dernier avec l'équipe de France, le Champion du monde aurait du observer un arrêt total de 15 jours, et donc revenir au mieux lundi. Toutefois, avec le raccourcissement de la période d'isolement, décidé par le Premier Ministre Jean Castex, de 14 à 7 jours, la Commission Covid de la LFP a revu son protocole sanitaire, permettant ainsi aux joueurs infectés par le virus de revenir à la compétition entre le 8e et le 15e jour. Un changement appliqué vendredi qui permet à Kylian Mbappé de faire son retour dimanche contre l'OGC Nice.

Nice agacé d'un éventuel passe-droit pour Mbappé