Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse encore Neymar et son entourage !

Publié le 17 septembre 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Visiblement très agacé par l’attitude de Neymar et du statut particulier dont il jouit au PSG, Daniel Riolo balance sur la star brésilienne et son entourage.

Incapable de faire la différence dimanche dernier lors du grand choc entre le PSG et l’OM (0-1), Neymar s’est surtout illustré pour son clash avec Alvaro Gonzalez, qu’il a d’ailleurs accusé de racisme après le match. Daniel Riolo, le chroniqueur de RMC Sport , a expliqué dans l’ After Foot qu’il y avait un cruel manque d’autorité autour de Neymar au sein du PSG, et que l’ancien joueur du FC Barcelone avait un peu trop tendance à imposer sa loi en interne.

« Le clan Neymar fait ce qu’il veut »