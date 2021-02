Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi lâche ses vérités sur ses galères à Paris !

Publié le 11 février 2021 à 4h00 par A.M.

De retour en forme, Mauro Icardi a toutefois connu une période difficile en début de saison à cause d'une blessure. Une situation sur laquelle il est revenue.

Recruté définitivement pour environ 50M€ en mai dernier, Mauro Icardi, après une première partie de saison très réussie lors du précédent exercice, a connu une année 2020 très compliquée. Peu utilisé par Thomas Tuchel avant l'arrêt de la saison, l'Argentin a traversé le Final 8 comme un fantôme. Son début de saison a également été gâché par des blessures pendant que Moise Kean a parfaitement assuré l'intérim. Mais depuis le début de l'année 2021 et l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Mauro Icardi semble revigoré. L'ancien buteur de l'Inter Milan revient d'ailleurs sur sa période difficile.

«La blessure était une chose difficile»