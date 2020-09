Foot - PSG

PSG - Malaise : Le terrible constat de Pierre Ménès sur la «poisse» des Parisiens...

Publié le 20 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain connaît un début de saison très particulier, Pierre Ménès évoque « une poisse qui serait presque risible. »

Après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, le PSG vit un retour à la compétition très particulier. Entre les nombreux cas de Covid au sein de son effectif, les suspensions suit au bouillant choc contre l'OM ou encore la victoire à l'arrachée contre le FC Metz à 9 contre 11 mercredi soir, le club de la capitale rencontre de nombreuses difficultés et doit affronter une certaine malchance comme le constate Pierre Ménès qui rebondit sur la grave blessure de Juan Bernat qui s'ajoute à tous les problèmes parisiens..

«Comme d’habitude, ce club a une poisse qui serait presque risible»