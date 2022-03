Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Deschamps sur Mbappé !

Publié le 26 mars 2022 à 19h45 par A.M.

Absent vendredi soir contre la Côte d'Ivoire, Kylian Mbappé semble aller mieux et pourrait être disponible contre l'Afrique du Sud mardi selon Didier Deschamps.

Avant d'affronter la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps annonçait une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé : « Kylian ne va pas faire la séance à cause d'une infection ORL. Je ferai le point avec lui et le staff médical demain. Je ne peux donner de réponse définitive aujourd'hui . » L'attaquant du PSG était donc absent contre les Ivoiriens, mais d'après le sélectionneur, il va mieux et devrait être disponible mardi contre l'Afrique du Sud.

«Kylian devrait être frais et disponible pour le match de mardi»