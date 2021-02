Foot - PSG

PSG - Malaise : L’aveu de ce protégé de Pochettino sur la remontada contre le Barça !

Publié le 14 février 2021 à 21h45 par La rédaction

Artisan de la remontada infligée par le Barça au PSG en 2017, Rafinha évolue désormais sous le maillot parisien. Un statut et une rencontre sur lesquels il s'est confié.

Mardi prochain, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le FC Barcelone pour un huitième de finale aller de Ligue des Champions très attendu. Car, malgré les nombreuses blessures de part et d'autres, les deux équipes vont avoir à coeur de dominer leur adversaire avec, en tête, un évènement marquant. Tragique d'un côté, magique de l'autre, la « remontada » infligée par le Barça au PSG en 2017. À l'époque, un certain Rafinha avait foulé la pelouse lors de ce match historique, sous le maillot Blaugrana . Depuis, le milieu de terrain a rejoint le Paris Saint-Germain. À quelques jours de ce choc, Rafinha s'est confié sur cette « remontada », avec un esprit conquérant qu'il espère pouvoir insuffler à ses coéquipiers parisiens.

« Quel club n'aurait pas souffert après ça ? Mais la chance, c'est qu'aujourd'hui, on a l'occasion de se rattraper »