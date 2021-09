Foot - PSG

PSG - Malaise : La guerre est de l’histoire ancienne entre Neymar et les supporters !

Publié le 21 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Il y a quelques mois encore, cela était tendu entre Neymar et les supporters du PSG. Une histoire qui est désormais derrière.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire a été faite de haut et de bas. Et à un moment donné, le divorce était très proche puisque le Brésilien a regretté son choix d’avoir quitté le FC Barcelone et souhaitait revenir en Catalogne. De peu, cela ne s’est finalement pas fait, mais ce comportant n’a clairement pas plu aux public du Parc des Princes. Ainsi, Neymar avait été pris en grippe par ses propres supporters, mais aujourd’hui, cela semble oublié. Ce dimanche, face à l’OL, l’heure était à la communion entre le Brésilien et le public parisien.

« Je suis très content d'avoir nos supporters »