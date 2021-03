Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé reçoit un message très fort... d'Adrien Rabiot !

Publié le 27 mars 2021 à 4h15 par Axel Cornic

Interrogé sur les critiques à l'égard de Kylian Mbappé après le nul contre l'Ukraine (1-1), Adrien Rabiot a tenu à défendre l'attaquant du PSG.

Muselé par la défense de l'Ukraine (1-1), Kylian Mbappé a déçu notamment suite à ses excellentes prestations avec le PSG. Après la rencontre, Didier Deschamps lui faisait d'ailleurs passer un message fort : « Il faut pouvoir le servir un peu plus dans l'espace, venir parfois à deux ou trois autour de lui. Ce sont des choix qu'il doit faire lui aussi, s'appuyer sur les autres, peut-être avoir cette alternance entre le dribble et la passe ». Invité à commenter la prestation de son coéquipier, Adrien Rabiot a défendu Kylian Mbappé.

Rabiot défend Mbappé