PSG - Malaise : Déjà deux énormes coups durs pour Tuchel pour la demi-finale ?

Publié le 13 août 2020 à 17h15 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain jouera sa demi-finale de Ligue des Champions mardi à 21h. En attendant de connaître son adversaire, Paris devra se préparer au mieux pour réduire l’impact des absences.

Après sa victoire 2-1 face à l’Atalanta mercredi soir, le PSG verra donc enfin les demi-finales de la Ligue des Champions. Si Paris a déjà dû faire face à une vague de blessures pour les quarts de finale où Thomas Tuchel a dû adapter son dispositif. Malheureusement, la problématique sera identique pour la demi-finale. Victime d’une lésion au mollet Marco Verratti n’a pas joué le match face à l’Atalanta Bergame tout comme Angel Di Maria qui était suspendu. Kylian Mbappé, longtemps incertain, a tout de même joué 30 minutes.

Verratti et Navas indisponibles ?