PSG - Malaise : Daniel Riolo tire la sonnette d’alarme pour le projet QSI !

Publié le 10 mai 2022 à 0h15 par Pierrick Levallet

Cela fait quelques temps maintenant que les supporters du PSG montrent leur mécontentement en tribunes. Alors que la situation n'a pas l'air de s'arranger, Daniel Riolo a invité les anciens joueurs à prendre la parole pour renouer les liens entre le club et les fans.

Depuis l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG s’est mis ses supporters à dos. Les fans parisiens ne cessent de montrer leur mécontentement à leur équipe à travers des sifflets au Parc des Princes. Et la situation n’a pas l’air de s’arranger pour les hommes de Mauricio Pochettino. Ce dimanche encore, lors du match nul contre l’ESTAC (2-2), les joueurs ont été accompagnés par des hués tout le long de la rencontre. Pour Daniel Riolo, il faut quelqu’un pour renouer les liens entre le PSG et ses supporters et a donc appelé les anciens, les légendes du club, à sortir du silence.

« Le Qatar est très remonté de ce qui se passe au Parc des Princes en ce moment »