PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse un crack de Thomas Tuchel !

Publié le 13 septembre 2020 à 4h00 par La rédaction

Titulaire pour la première fois en Ligue 1 à l'occasion du déplacement à Lens (0-1), Kays Ruiz-Atil n'est pas épargné par Daniel Riolo qui n'a pas du tout apprécié la prestation du jeun parisien.

Privé de nombreux cadres pour le déplacement à Lens jeudi soir, Thomas Tuchel a dû aligner une équipe totalement inédite. Touché par le Covid-19, Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Kylian Mbappé et Mauro Icardi étaient absents, tandis que Sergio Rico n'était pas qualifié. Par conséquent, le technicien allemand a laissé quelques jeunes dans le grand bain, notamment au sein de son secteur offensif. Ainsi, Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz-Atil étaient titulaires pour la première fois de leur carrière en Ligue 1. Et visiblement, les deux jeunes du PSG n'ont pas convaincu Daniel Riolo.

«Ruiz a un boulard surdimensionné à se croire méga technique»