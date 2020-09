Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé, Covid... Deschamps répond au coup de gueule de Leonardo !

Publié le 9 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Mécontent d'avoir appris le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé dans la presse, Leonardo n'avait pas hésité à lourdement critiquer la FFF. Après la victoire des Bleus contre la Croatie (4-2), Didier Deschamps a apaisé les tensions.

Testé positif au Covid-19 ce lundi lors du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'ajoute à la longue liste des joueurs du PSG ayant contracté le virus. Asymptomatique, le Champion du monde, comme ses coéquipiers à Paris, se porte bien, mais cela n'a pas empêché Leonardo de pester contre la communication de la Fédération Française de Football. Le directeur sportif du PSG n'a pas du tout apprécié d'apprendre la nouvelle dans les médias et de ne pas avoir été mis au courant en amont par la FFF. « Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression. C’est inacceptable », avait ainsi pesté Leonardo au micro de l' After Foot sur RMC Sport . Présent en conférence de presse après la victoire des Bleus contre la Croatie mardi soir, Didier Deschamps a répondu au dirigeant du PSG..

«On n’est pas parfait mais on ne manque pas de respect à qui que ce soit»