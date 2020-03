Foot - PSG

PSG - Malaise : Clash, accrochage... Tuchel pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 12 mars 2020 à 13h15 par B.C.

Au cœur des critiques depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel n'a pas mâché ses mots après la qualification du PSG contre Dortmund au sujet des rumeurs dont fait l'objet le club de la capitale.

Depuis son match raté à Dortmund, le PSG a vécu trois semaines mouvementées qui n'ont finalement pas porté préjudice aux hommes de Thomas Tuchel ce mercredi soir. Entre la soirée organisée par les joueurs dans la foulée de la défaite en Allemagne ou encore les propos de Neymar sur son absence forcée, le PSG a en effet traversé une zone de turbulence dont le club se serait bien passé. Et cela aurait également chauffé dans les vestiaires puisque Mauro Icardi et Leandro Paredes l'auraient mauvaise contre Thomas Tuchel, la faute à leur temps de jeu au PSG. L'Allemand aurait donc eu des échanges houleux avec ses joueurs, tandis que d'autres cadres du groupe auraient affiché leur doute quant à la gestion de l'Allemand. Des bruits persistants autour du PSG qui ont fait réagir le principal intéressé à l'issue de la victoire sur le BVB.

« Si nous avions des frictions, nous n'aurions pas un tel bilan »