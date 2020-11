Foot - PSG

PSG - Malaise : Boite de nuit, soirée... Cet échange surréaliste entre Verratti et Tuchel !

Publié le 23 novembre 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que Marco Verratti a fréquemment été pointé du doigt ces dernières années pour son hygiène de vie qui ne serait pas irréprochable, un échange surréaliste à ce sujet se serait produit entre le milieu italien et Thomas Tuchel il y a deux ans.

Si le PSG jouera probablement sa survie en Ligue des Champions ce mardi face au RB Leipzig après deux défaites en trois matchs, le club de la capitale devra vraisemblablement s’atteler à la tâche sans Marco Verratti. Et pour cause, comme l’a annoncé RMC Sport , l’international italien n’a pas participé à la séance d’entraînement de ce dimanche, et une décision quant à sa présence dans le groupe parisien ne sera prise que ce lundi par le staff médical francilien, au terme de l’ultime entraînement avant cette rencontre capitale. Ainsi, au mieux, Marco Verratti sera présent sur le banc pour entrer en cours de match. Toutefois, cette absence de l’ancien joueur de Pescara ne surprend finalement pas une partie des observateurs du PSG, habitués à voir cela fréquemment avec l’Italien pour cause de blessure.

Un échange entre Thomas Tuchel et Marco Verratti… en boite de nuit !