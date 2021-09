Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur le duo Neymar-Mbappé !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG a fait face à un mini-polémique ces dernières heures au sujet de Kylian Mbappé et Neymar, les chiffres démontrent que les deux hommes s’entendent moins bien sur le rectangle vert cette saison.

Le match contre Montpellier a été l’occasion de la naissance d’une mini-polémique. En effet, estimant que Neymar avait manqué d’altruisme avec lui tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé a vu rouge sur le banc parisien quand le Brésilien a délivré une passe décisive à Julian Draxler, qui venait toujours juste de le remplacer. « Ce clochard là il ne me fait pas la passe », a alors lâché l’attaquant de 22 ans à Idrissa Gueye comme l’ont capté des caméras de Canal+ . Cependant, présents en conférence de presse ce lundi à la veille du choc contre Manchester City, Ander Herrera et Mauricio Pochettino ont tenu à calmer les choses, les deux hommes assurant que ce type de situation peut arriver avec des compétiteurs comme Neymar et Kylian Mbappé. En clair, pas besoin de s’alarmer selon eux.

Neymar et Kylian Mbappé échangent moins de passe que par le passé