PSG - Malaise : Ce nouveau constat accablant sur Neymar…

Publié le 21 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Neymar connaît un début de saison très compliqué, Jérôme Rothen dresse un constat accablant de cette situation pour le PSG.

Après un début de saison délicat, Neymar était absent pour la réception du RB Leipzig mardi soir. Mais Mauricio Pochettino se montrait rassurant : « Il a un petit problème. Je pense qu'il faut le préserver plusieurs jours. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible ». Malgré tout, Jérôme Rothen est bien plus inquiet et estime que le PSG va devoir apprendre à jouer sans son numéro 10.

«Le PSG doit s'habituer à jouer des grands matchs, des matchs références sans Neymar»