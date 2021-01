Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce joueur de l'OM monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 janvier 2021 à 0h45 par La rédaction

Très critiqué pour ses mauvaises performances dernièrement, Kylian Mbappé a réussi à remonter la pente lors de la réception de Montpellier ce vendredi (4-0). Valère Germain, qui a côtoyé l’international français à Monaco, a tenu à lui apporter son soutien.

Ce vendredi, le PSG s’est imposé face à Montpellier au Parc des Princes (4-0). Kylian Mbappé a réalisé une prestation satisfaisante (1 but et 1 passe décisive) alors qu’il était sous le feu des critiques ces derniers temps. Malgré ses statistiques, les supporters parisiens reprochaient à l’international français un manque d’investissement et d'envie sur le terrain, alors qu’un départ du PSG pour le Real Madrid est de plus en plus évoqué pour Mbappé et qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction parisienne autour d'une prolongation de son contrat. Mais s'il est souvent soutenu par ses coéquipiers ou par le staff du PSG, les joueurs de l’OM viennent eux-aussi au secours du joueur de 22 ans.

« Kylian est un joueur exceptionnel »