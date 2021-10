Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat sans appel sur le trio Mbappé-Neymar-Messi !

Publié le 2 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

Nombreux sont ceux à se demander si l’effectif du Paris Saint-Germain ne pourrait pas imploser face à une guerre d’égos.

On a rarement vu une telle concentration de stars. Après un mercato estival stellaire, le Paris Saint-Germain semble se poser en grand favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Tous les yeux sont en effet tournés vers l’incroyable trio offensif formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui ferait trembler n’importe quelle défense au monde. Pourtant, ce trio n’a pas exprimé pleinement son potentiel récemment, avec notamment des petites tensions entre les différents membres. Cela s’est notamment vu lors de la sortie polémique de Mbappé à l’encontre de Neymar, à l’occasion du match de Ligue 1 face à Montpellier (2-0).

« Neymar et Mbappé ? Je ne pense pas que ça soit vraiment dramatique »