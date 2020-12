Foot - PSG

PSG - Malaise : Boîte de nuit, hygiène de vie… La punchline de Marco Verratti pour ses détracteurs !

Publié le 13 décembre 2020 à 19h15 par B.C.

Alors qu’il est régulièrement sous le feu des critiques pour ses nombreux pépins physiques, Marco Verratti a répondu aux critiques dans un entretien accordé à Téléfoot.

Les saisons s’enchaînent et se ressemblent pour Marco Verratti. L’international italien échappe en effet rarement aux blessures et a raté plusieurs gros rendez-vous avec le PSG depuis son arrivée en 2012. Aux yeux de certains observateurs, il ne faut pas chercher très loin les raisons de ces problèmes physiques. En effet, Marco Verratti est régulièrement pointé du doigt pour ses sorties et son mode de vie, comme le soulignait récemment un habitué du Camp des Loges dans les colonnes de L’Equipe : « Le problème de Marco, c’est qu’il n’a pas l’hygiène de vie d’un sportif de très haut niveau . » Interrogé sur le sujet dans l’émission de TF1 Téléfoot , Marco Verratti a livré ses vérités.

« Heureusement qu’avec le coronavirus, les boîtes de nuit sont fermées ! »