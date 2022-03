Foot - PSG

PSG - Malaise : Après les sifflets, une figure du projet QSI vole au secours de Messi !

Publié le 28 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi est actuellement au cœur des critiques au PSG, Blaise Matuidi ne comprend pas que le traitement réservé à l’Argentin.

Évincé de la Ligue des Champions dès les 8èmes de finale, le PSG a subi une nouvelle désillusion, et celle-ci semble être de trop pour les supporters parisiens. En effet, suite à cette élimination, de nombreux joueurs ont été pointés du doigt, dont Lionel Messi. Très critiqué, l’international argentin a également été sifflé lors du match de championnat face aux Girondins de Bordeaux. Alors que de nombreux joueurs et entraineurs ont déjà affiché leur soutien au septuple Ballon d’Or, Blaise Matuidi tient à rappeler que Messi n’a pas été éliminé tout seul, et que le football est un sport collectif.

« Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres »