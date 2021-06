Foot - PSG

PSG - Malaise : Après l’échec des Bleus, Mbappé reçoit un message très fort de… Pelé !

Publié le 30 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Vivement critiqué pour ses performances à l'Euro et son tir au but raté contre la Suisse, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Pelé.

C'est le premier très gros échec de la jeune et brillante carrière de Kylian Mbappé. Passé à côté de son Euro, l'attaquant du PSG s'est malheureusement distingué en ratant le dernier tir au but en huitième de finale, actant ainsi l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse. Une terrible désillusion pour les Champions du monde et presque un échec personnel pour Kylian Mbappé, très attendu durant cet Euro qu'il conclura donc sans avoir inscrit le moindre but. Et cela suscite de nombreuses critiques.

«Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage»