PSG - Malaise : Ander Herrera est catégorique pour Neymar !

Publié le 12 mai 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que Neymar est régulièrement la cible des critiques au PSG, Ander Herrera ne comprend pas les réactions que suscite parfois l'attaquant brésilien.

S'il est un footballeur extraordinaire, Neymar est également un homme assez décrié. En effet, l'international brésilien impressionne autant qu'il agace sur les terrains, en raison de son jeu jugé parfois trop provocateur et de son attitude. Recruté par le PSG en 2017 pour 222M€, Neymar est également une star en dehors du rectangle vert, et ses moindres faits et gestes sont scrupuleusement observés par les médias, au point d'avoir parfois été au cœur de plusieurs scandales. Interrogé sur la personnalité de son coéquipier, Ander Herrera avoue pour sa part ne pas comprendre les nombreuses critiques dont fait l'objet Neymar.

« Neymar est l'une des grandes surprises de ma carrière »