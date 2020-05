Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Daniel Alves vole au secours de Neymar !

Publié le 12 mai 2020 à 10h15 par Th.B.

Ancien coéquipier de Neymar à la fois au FC Barcelone et au PSG, Daniel Alves a tenu à apporter son soutien à Neymar dont les frasques extrasportives font beaucoup parler dans la presse.

Bien qu’il n’ait jamais remporté le Ballon d’Or, Neymar est sans contestation possible l’un des joueurs les plus talentueux du football européen actuel. À 28 ans, la star du PSG a fait les beaux jours du FC Barcelone où il a remporté une Ligue des champions et des trophées domestiques avec le club blaugrana. Au PSG, Neymar collectionne les titres, mais sa vie personnelle fait couler beaucoup d’encre, au même titre que les scandales dont il fait l’objet. Ami de longue date et ancien coéquipier de Neymar, Daniel Alves est monté au créneau.

« Ce qu’il fait de sa vie n’est pas criminel… »