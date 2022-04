Foot - PSG

PSG - Malaise : Supporters, tensions... Nasser Al-Khelaïfi monte au front !

Publié le 19 avril 2022 à 19h45 par D.M.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne resterait pas insensible aux tensions, qui existent actuellement avec les supporters du club. Les réunions sont suspendues, mais pourraient reprendre dans les prochaines semaines.

Le Clasico est le match de l'année, en championnat, pour les supporters du Parc des Princes. Pourtant, dimanche dernier, le match entre le PSG et l'OM s'est déroulé dans une ambiance particulière. Encore irrité par la défaite de leur équipe en huitième de finale de Ligue des champions, le CUP a décidé de ne pas soutenir ses joueurs et de rester calme durant la rencontre. Une attitude que déplore Marquinhos. « Je ne m'attendais pas à cette ambiance. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord » a lâché le capitaine du PSG au micro de Prime Vidéo.

Al-Khelaïfi prêt à se réconcilier avec le CUP ?