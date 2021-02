Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe du doigt une mauvaise habitude de Neymar !

Publié le 15 février 2021 à 1h00 par La rédaction

Forfait pour le match de Ligue des Champions face au Barça, Neymar est ciblé pour sa mauvaise hygiène de vie. Un constat également dressé par Pierre Ménès, qui souligne le manque de sommeil du Brésilien.

De nouveau blessé, Neymar est la cible de nombreuses critiques qui lui reprochent de ne pas assez veiller sur son hygiène de vie. Résultat, le Brésilien va de nouveau être écarté des terrains, pour quatre semaines cette fois, à cause d'une lésion au niveau d'un adducteur, et donc rater le huitième de finale aller - voire le retour - de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une mauvaise nouvelle à la fois pour Neymar, qui aurait aimé prendre part aux retrouvailles avec son ancien club, mais aussi pour Mauricio Pochettino, qui va devoir se passer de sa star dans un match de la plus haute importance pour le Paris Saint-Germain. De son côté, Pierre Ménès n'apprécie pas l'une des mauvaises habitudes du numéro 10 du PSG, et il l'a fait savoir.

« Il se couche trop tard ! Il ne dort pas ! »