PSG - Luis Enrique : Une star virée, «je n'arrive pas à comprendre» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a pris une décision radicale au niveau de ses gardiens de buts. Le club parisien a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma et de signer Lucas Chevalier afin de le remplacer. L’ayant longtemps côtoyé à l’AC Milan, l’entraîneur des gardiens Alfredo Magni ne comprend clairement pas ce choix fort de Luis Enrique.

« Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d’améliorer l’équipe. C’est ma décision et le club me soutient. » Il y a peu, Luis Enrique confirmait que l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG était en réalité une façon pour lui de disposer d’un gardien plus adapté à son style de jeu. De son côté, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie, et a rejoint Manchester City.

« Je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un discours technique » Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni a bien connu Donnarumma au sein du club lombard. Ce dernier ne comprend pas la décision du PSG dans ce dossier. « Je n'arrive pas à comprendre. Au-delà du sujet de son contrat, je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un discours technique. Pour moi, il n'y a aucune discussion possible sur Gigio. Moi, je peux le dire et le garantir, Gianluigi a l'écoute et le talent pour faire ce que demandait Luis Enrique. Il est normal qu'un coach demande aujourd'hui aux gardiens de jouer beaucoup plus avec les pieds, le football évolue », a ainsi confié ce dernier auprès d'Eurosport.