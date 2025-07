PSG : Luis Enrique, son pari qui a tout changé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup de supporters du PSG ont pu pester sur lui par moments et notamment en raison du différentiel de performances entre l'Euro 2024 avec l'Espagne et son début de saison avec le club parisien. Néanmoins, Luis Enrique lui a toujours réservé un rôle capital à Paris et son pari est totalement gagnant ces dernières semaines. Marquinhos passe aux aveux sur l'international espagnol.

Depuis la blessure à la cheville de Warren Zaïre-Emery en janvier dernier, Fabian Ruiz s'est définitivement installé dans le milieu à trois de Luis Enrique aux côtés de Vitinha et de Joao Neves. Et, au fil des semaines, a réussi à faire taire ses détracteurs. Elément à présent indéboulonnable de l'effectif, Ruiz en est même devenu décisif.

«Les gens ne voyaient pas trop son importance» Une surprise pour le vestiaire ? Pas pour son capitaine Marquinhos qui a dressé un portrait élogieux à l'égard du champion d'Europe 2024 avec l'Espagne et 2025 avec le PSG. « En dehors du terrain, Fabian Ruiz est excellent, comme sur le terrain ! C’est bizarre car on connaît la qualité du joueur depuis le premier jour. Je n’avais pas de doutes sur lui. Les gens ne voyaient pas trop son importance, son impact, mais il a une compréhension tactique, des mouvements, une intelligence de jeu que très peu de joueurs peuvent avoir dans le foot ».